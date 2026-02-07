Ante cientos de vecinos, el intendente Omar Félix inauguró el parque infantil “Abuelo Miguel” de Real del Padre

La noche del viernes se vivió a pura celebración en Real del Padre. Cientos de vecinos se nuclearon en la esquina de Córdoba y San Martín para vivir la inauguración del Parque Infantil “Abuelo Miguel”.

Se trata de un espacio emblemático para la comunidad realpadrina. Fundado en 1985 por un grupo de ciudadanos del distrito y con la participación fundamental de Miguel Vasconsuelo, un abuelo jubilado que todas las tardes iba a cuidar el lugar y compartir con los chicos.

En la inauguración participaron varios de sus nietos y se recordó además la figura de Honoria la esposa de Miguel.

“Nos legaron, sus enseñanzas, el amor, la ternura y la intención de ayudar al prójimo”, explicó Oscar, uno de los nietos presentes.

A su turno, el Intendente Omar Félix remarcó que: “esta era una obra muy esperada y hoy estamos cumpliendo con un compromiso con el distrito, porque niños, familias y mayores confluyen en este espacio público”.

El jefe comunal destacó la importancia de reconocer a los vecinos de los distritos, como el caso de Rufino Guerrero en la recientemente inaugurada plaza del barrio Virgen del Lago de Cuadro Nacional y ahora con Miguel Vasconsuelo en Real del Padre.

“Tenemos que cuidar este espacio que es de todos y disfrutar de que día a día podamos venir a ver a los niños felices jugando, porque eso es la felicidad de todos”, cerró.

GRAN ENCUENTRO POPULAR

Además del espacio público con juegos infantiles, luces led, parquizado, bancos y bebederos, también se aprovechó la jornada para presentar shows musicales en vivo, academias de danza y diferentes talentos de la zona que disfrutaron cientos de vecinos.