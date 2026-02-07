Acompañado por los vecinos, el intendente Omar Félix inauguró la plaza “Justo Rufino Guerrero” de Cuadro Nacional

Acompañado por decenas de vecinos de Cuadro Nacional, el Intendente Omar Félix dejó inaugurada la nueva plaza “Justo Rufino Guerrero” ubicada en el barrio Virgen del Lago.

El espacio fue completamente remodelado y cuenta con espacios de juegos infantiles, un punto para entronizar la virgen (lo que ocurrirá este sábado a las 10) y un espacio que recuerda la figura de quien da nombre al espacio público, un héroe de Malvinas que además fue vecino de la zona.

En un emotivo acto, Evangelina, la hija de Justo Rufino Guerrero agradeció a las autoridades porque: “esto no es solo una plaza, es un espacio que honra una historia de vida de profundo amor por la patria”.

Guerrero fue Sargento 1ero de Gendarmería Nacional y Veterano de Guerra de Malvinas, un héroe sanrafaelino que merece ser recordado todos los días.

“Para nuestra familia este reconocimiento es más que un nombre, es un legado para el nombre de mi padre. Gracias por honrarlo a él y a todos los veteranos de Malvinas que defendieron nuestra soberanía”, indicó Evangelina quien también estuvo acompañada por su madre, Antonia Aloi.

Por su parte, el Intendente Omar Félix destacó que se trataba de una obra muy esperada por la populosa barriada de Cuadro Nacional.

“Es un lugar de encuentro y disfrute, y le pedimos a todos que nos ayuden a cuidarlo” dijo a la vez que recordó la figura de Justo Rufino Guerrero diciendo que “los pueblos no deben olvidar a quienes dejaron su vida por la patria”.

PLAN DE OBRAS

El jefe comunal marcó también que estas inauguraciones “no son hechos aislados, sino un gran plan de valorización de todo el departamento”.

En este sentido, anunció que uno de los grandes objetivos para la zona es poder completar la traza del corredor de Avenida Chacabuco hasta calle Sarmiento “para integrar Cuadro Nacional con la Ciudad”.