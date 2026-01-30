Baden sobre el río Diamante: el municipio habilitó una pasada mientras trabaja para recuperar el trazado

Tras la histórica crecida del Río Diamante, el gran caudal de agua produjo importantes daños en la infraestructura del paso badén ubicado entre los barrios El Molino y Pobre Diablo, lo que provocó su inhabilitación por cuestiones de seguridad.

Por estas horas equipos del Municipio de San Rafael habilitaron una pasada transitoria, mientras se trabaja en la recuperación integral del cruce.

El camino está habilitado solo para vehículos livianos (autos, motos y bicicletas) y se encuentra prohibida la circulación de carga pesada. Es importante destacar que las jornadas de lluvia habrá que evitar la circulación.

El Intendente Omar Félix supervisó los trabajos en el lugar y comentó que: “las tormentas se llevaron prácticamente un tramo del camino y parte del puente. Lo primero que hicimos fue un bypass que permita la circulación de tránsito liviano y -luego- avanzar con una obra para recuperar el paso”.

El daño que generó la crecida es significativo, por lo que las tareas serán importantes y se extenderán durante un tiempo prolongado.

“El paso provisorio está sobre el cauce del río y hay que tener cuidado, especialmente los días de lluvia. En esas jornadas hay que utilizar los puentes de la avenida Balloffet”, recomendó el Intendente.

Finalmente destacó que -ante los pronósticos de tormenta- “el curso de agua, concretamente del río, es jurisdicción de Irrigación e Hidráulica, por lo que estamos tratando de coordinar acciones con ellos para que no haya desbordes”.