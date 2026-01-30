Omar Félix anunció que en mayo estará listo el gasoducto y se trabajará con los vecinos para extender redes domiciliarias

El Municipio de San Rafael está encarando la recta final de la construcción del gasoducto que permitirá dar factibilidad a miles de vecinos. Actualmente las tareas se encuentran al 95% y falta muy poco para concluir.

Por estos días se trabaja en la zona de La Tosca (a 60 kilómetros de la Ciudad), donde las tareas se centran en la instalación de equipos especiales para la medición, separación y regulación en la estación de Gasandes.

En este sentido, el Intendente Omar Félix destacó que: “a partir de mayo vamos a tener la obra ya concretada” y remarcó que “vamos a empezar a trabajar en muchos lugares donde faltan redes (de gas domiciliario) para ir construyéndolas”.

“Es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente con Ecogas y también con los vecinos en forma organizada”, aseveró.