El municipio trabaja para recuperar caminos rurales y a los puestos de Punta del Agua

Luego de las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, que dejaron una gran cantidad de milímetros en muy poco tiempo, el Municipio de San Rafael interviene para restablecer caminos rurales en la zona de secano de Punta del Agua, donde varios accesos a puestos registran inconvenientes.

Los equipos, coordinados por la Dirección de Distritos, se encuentran trabajando con varias máquinas en la zona para recuperar la transitabilidad de los caminos de acceso a los puestos.

Por estos días máquinas y equipos avanzan con las tareas de despeje y reparación en distintos puntos del distrito.

Por un lado, se trabaja en la zona norte del distrito, mientras que otro equipo se aboca específicamente en Los Toldos, donde se están abriendo caminos para garantizar el acceso a la Posta Sanitaria y a puestos de crianceros.

En paralelo, otra cuadrilla realiza tareas en sectores cercanos al casco urbano del distrito, con el objetivo de recuperar trazas dañadas y normalizar la circulación.

Los trabajos continuarán durante los próximos días para reforzar el mantenimiento de los caminos y prevenir futuros anegamientos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.