El HCD aprobó el Presupuesto 2026 tras un acuerdo entre los distintos bloques

El Honorable Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto 2026 luego de una sesión en la que los diferentes bloques lograron arribar a un acuerdo, permitiendo avanzar con la planificación económica del próximo año.

La votación se concretó tras el debate en el recinto, donde se analizaron los principales ejes del proyecto y se intercambiaron posturas entre los 3 bloques.

Finalmente, el consenso alcanzado posibilitó la sanción del presupuesto, considerado una herramienta clave para el funcionamiento del Ejecutivo municipal.

Desde el cuerpo deliberativo destacaron la importancia del diálogo y la búsqueda de puntos en común para garantizar previsibilidad y continuidad en las políticas públicas durante el próximo ejercicio.

Con esta aprobación, el municipio contará con el marco legal necesario para la administración de los recursos, la ejecución de obras y el sostenimiento de los servicios esenciales a lo largo de 2026.