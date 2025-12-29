El municipio de San Rafael destinará un presupuesto de más de 21.600 millones a la obra pública en el 2026

En el Concejo Deliberante ya se analiza lo que será el presupuesto municipal de San Rafael 2026. El total de los recursos será de 95.828 millones de pesos, de los cuales, un 25% será destinado a obras públicas.

Se trata de una inversión de más de 21.600 millones de pesos que incluye importantes partidas como 4 mil millones para finalizar la obra del gasoducto u otros 9 mil millones para seguir impulsando el Plan de Asfalto en Ciudad y distritos.

Otra de las obras destacadas son el nudo vial que se construirá en el nuevo corredor de la Avenida El Libertador y Vélez Sarsfield y la apertura de las trazas de Urquiza (de Rawson a El Chañaral) y 9 de Julio (hasta calle Florida). Todos estos trabajos apuntan a mejorar la circulación vial hacia la Ciudad.

En materia de espacios públicos se terminarán las plazas de Atuel Norte y Las Malvinas, mientras que en Ciudad se concluirán los proyectos de Schestakow, Hilario Cuadros, y Kennedy.

También hay una importante inversión en 865 millones en obras de cloacas para barrios del Norte de la Ciudad y también Cuadro Nacional.

A ellos hay que sumarles la recuperación del camping municipal de El Nihuil y la finalización del SUM de Jaime Prats, en un convenio firmado meses atrás con el club del distrito.

Dentro del presupuesto también se destinan 1300 millones de pesos para la incorporación de “bienes de capital”, entre ellos nuevos vehículos y equipamiento para optimizar la prestación de los servicios.

AUSTERIDAD Y EQUILIBRIO

El Presupuesto 2026 de San Rafael tiene como premisa la austeridad y el equilibrio, garantizando no gastar más de los recursos que ingresan a las arcas de la comuna.

La ejecución del presupuesto se realizará en un contexto de control estricto para garantizar la correcta distribución y utilización de los fondos de todos los sanrafaelinos, dando continuidad a obras y servicios municipales.

Un detalle a remarcar es que el presupuesto no solo se limita a sostener el gasto corriente del municipio, sino que tiene propuestas de inversión y planificación para el futuro del departamento.