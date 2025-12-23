Aviación San Rafael confirmó que los responsables de cargar combustible en los aviones de lucha antigranizo "NO" se presentaron durante el sábado a la noche

Luego de las tormentas graniceras que afectaron a San Rafael durante la madrugada del domingo desde la empresa Aviación San Rafael confirmaron que empleados de la firma YPF - responsables de cargar combustible en los aviones de la lucha antigranizo- no se presentaron pese a los insistentes llamados por parte de los operadores del sistema.

Renato Acuña, administrador de la firma, confirmó que “posterior a las 10 de la noche del sábado no pudimos tener combustible” a la vez que planteó que: “pese a múltiples llamadas no recibimos respuesta”.

Según indicó, existe una nota del Comité de Seguridad Operacional que -ante llamadas telefónicas- se iba a proveer combustible al sistema de Lucha Antigranizo, algo que no ocurrió.

“Ayer nos confirmaron que va a haber guardias para cubrir toda la franja horaria y que no vuelva a suceder y la Lucha Antigranizo pueda operar sin inconvenientes”, agregó.

LA LUCHA REGISTRA EXCELENTES RESULTADOS

“Hemos estado trabajando desde el 10 de noviembre en adelante y -salvo la madrugada del domingo por la falta de combustible- los resultados fueron muy buenos, recordando siempre que se trata de un sistema de mitigación”, indicó Acuña

Durante este mes y medio se intervino exitosamente en más de una docena de tormentas de gran envergadura trabajando con dos aviones y -cuando es necesario y se forman multiceldas- se incorpora un tercero.

“Tuvimos momentos de tormentas multiceldas con tres aviones trabajando. Pese a tormentas de potencia gigantesca y gran potencia donde no tuvimos daños. El caso del sábado nos causa mucho dolor porque los resultados venían siendo excelentes”, marcó Marcelo Merello.

EL TRABAJO DEL SÁBADO

En el mismo sentido marcó que: “el sábado desde temprano gestionamos el tema de combustible y hasta cerca de las 22 cargamos, pero no alcanzó porque el avión tenía que volar toda la noche. Se llamó infinidad de veces pero no hubo respuesta”.

“Pudimos trabajar con algunas tormentas, pero no pudimos llegar a todas. Lamentablemente por la falta de combustible los aviones tuvieron que volver a la tierra sin poder salir a mitigar el granizo”, agregó.

Finalmente planteó que: “hasta el día de hoy, bueno, no había habido ningún inconveniente y los resultados habían sido muy satisfactorios”.