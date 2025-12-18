El justicialismo presentó a los candidatos al concejo deliberante: “juventud, renovación y compromiso”

El Partido Justicialista de San Rafael presentó su lista de candidatos para el Concejo Deliberante, en el marco de las elecciones legislativas locales del próximo 22 de febrero.

Tras conocerse los nombres de quienes aspiran a una banca legislativa local, el intendente Omar Félix consideró que: “tenemos un equipo que reúne tres cualidades que hoy la sociedad nos demanda: juventud, renovación y compromiso”.

“Estamos ante un grupo de hombres y mujeres que ostentan perfiles vinculados a lo social, al deporte, a la producción, a la salud, al trabajo, que además representan renovación, experiencia y juventud, una combinación que era necesaria en virtud de lo que hoy demandan los vecinos”, expresó el jefe comunal.

CONCEJALES

La lista de concejales del PJ de San Rafael quedó conformada de la siguiente manera:

Francisco Perdigues, 42 años, abogado y actual auditor general del Municipio.

Sol Indiveri, 24 años, kinesióloga y reina de la vendimia mandato cumplido.

Anabel Lucero, 38 años, contadora y licenciada en economía social. Actualmente, preside el Club San Luis.

Alejandro Corra, 55 años, profesor de educación física y productor. Coordina las actividades deportivas del Polideportivo de Real del Padre.

Luciana Fernández, 21 años, estudiante de abogacía e integrante del área de Juventud del Municipio.

Juan Gasman, 59 años, es el actual subsecretario de servicios públicos del Municipio.

CONVENCIONALES

Cabe recordar que además de concejales, los sanrafaelinos - el próximo 22 de febrero - elegirán los convencionales que tendrán a su cargo redactar la Carta Orgánica, en el marco del proyecto de Autonomía que impulsa el intendente Omar Félix.

El listado de candidatos a convencionales lo encabeza el actual diputado nacional y ex intendente de San Rafael, Emir Félix.

En la nómina se encuentran Cristina Da Dalt, Alfredo Juri Stica, Marcelo Serrano, Paula Fuentes, Renzo Gili, Sara Gil, Alberto Alzaa, Carina Bordón, Juan Fernández, Paola Calle, Juan Ángel Vázquez, Roxana Ruiz, Paulo Campi, María Paz Sotelo, Gustavo González, Patricia Zárate, Matías Virulón, Cinthia Krutzfeld, Mariano Cámara, María Eugenia Martínez, Carlos Maunás y Andrea Mattacota.