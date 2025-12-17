El Concejo Deliberante declaró de Interés Deportivo y Social a la Escuela “Dragones del Sur” tras su destacada actuación en Chile

La Escuela de Kung-Fu Wushu “Dragones del Sur”, del distrito de Villa Atuel, fue declarada de Interés Deportivo y Social por el Honorable Concejo Deliberante, en reconocimiento a su sobresaliente participación en el Open World Championship / Mundial de Artes Marciales y Deportes de Contacto, realizado los días 22 y 23 de noviembre en la ciudad de La Serena, Chile.

Al respecto, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, destacó la importancia de este reconocimiento y expresó que “la escuela Dragones del Sur es un ejemplo del trabajo constante, el compromiso social y la inclusión a través del deporte. Sus logros trascienden lo competitivo y representan un orgullo para Villa Atuel y para todo San Rafael”.

En dicho certamen internacional, la delegación obtuvo importantes reconocimientos y medallas en diversas categorías, dejando en alto el nombre de Villa Atuel y del departamento de San Rafael. La institución se encuentra afiliada a la Confederación Mundial de Artes Marciales y Deportes de Contacto y se dedica a la formación integral de atletas, la preparación para competencias nacionales e internacionales y la difusión del Kung-Fu Wushu, disciplina milenaria que promueve valores como la disciplina, el respeto, la perseverancia y el desarrollo físico, emocional y mental.

Durante la competencia, los representantes de la escuela demostraron un desempeño sobresaliente. Los atletas destacados fueron:

Paola Marisol Giménez, campeona en formas y combate en la categoría Maestros, Adultos Mayores Cinturones Negros.

Alex Abraham Galván, campeón en formas y combate en la categoría Maestros, Juveniles Cinturones Negros.

Mauricio Aníbal López, campeón en exhibición y formas en la categoría Adultos con Discapacidad.

Franchesca López Giménez, campeona en exhibición y combate en la categoría Infantiles Cintos Blancos.

Gimena Magalí Velgas, campeona en exhibiciones físicas en la categoría Juveniles Cintos Blancos.

Estos logros no solo representan un mérito deportivo, sino que también reflejan el esfuerzo, la constancia, la inclusión y la superación personal que caracterizan a los integrantes de la escuela.