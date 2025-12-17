Omar Félix se reunió con pacientes oncológicos que no están recibiendo medicamentos vitales

El intendente Omar Félix mantuvo una audiencia con pacientes oncológicos y familiares, quienes desde hace tiempo mantienen serias dificultades para acceder a medicamentos vitales que debe proveer la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Junto al jefe comunal estuvo el presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, y concejales.

Félix y los ediles escucharon atentamente las exposiciones de parte de los asistentes, quienes pidieron respaldo ante la falta de recepción de remedios.

Una de las pacientes e integrantes del grupo que solicitó la audiencia con el intendente, Verónica Peregrín, destacó que: “fue una reunión muy productiva. Nos recibieron, nos orientaron y nos ayudaron a visibilizar nuestra situación”.

Del mismo modo planteó que: “somos cada vez más los pacientes que sufrimos la falta de medicación. No solo los oncológicos estamos así, sino también pacientes crónicos convencionales, con reuma, con problemas coronarios y con discapacidad. A todos se les cortó la medicación”.

UN GRUPO DE APOYO Y CONTENCIÓN

Los propios pacientes son los que se están organizando y comunicando para generar un grupo de apoyo, contención y pedido.

“Están apareciendo cada vez más casos, por eso nos estamos organizando con el objetivo de ayudarnos entre todos y visibilizar la situación” dijo Verónica que dejó a disposición su teléfono para todos aquellos que se quieran sumar al espacio: 2604 68-9032.