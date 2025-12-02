El intendente Omar Félix firmó convenios de trabajo con el gobernador distrital del Rotary

En la mañana de este lunes el Intendente Omar Félix recibió al Gobernador del Rotary Distrito 4851, Leonardo Mangoldt, junto a integrantes de los diferentes clubes rotarios del departamento.

El distrito 4851 incluye las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

En el cónclave se firmaron convenios para fomentar el trabajo conjunto entre la comuna y la organización, teniendo en cuenta los exitosos resultados de propuestas anteriores como el “Programa Nutrir” de producción y elaboración de alimentos a base de legumbres.

“Para nosotros es muy importante poder reunirnos con el Intendente Félix y los Rotary San Rafael, que tiene más de 92 años, San Rafael Este y San Rafael Gaia”, indicó Mangoldt quien planteó que “estas alianzas estratégicas nos permiten generar una sinergia importante para desarrollar proyectos por el bien común”.

Asimismo, destacó que: “en San Rafael se viene trabajando muy bien de manera mancomunada con el estado municipal”.