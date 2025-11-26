Alcoholemia positiva: el PJ pidió la renuncia y una sanción para Antolín pero la UCR-Frente Cambia Mendoza se opuso

El Concejo Deliberante se pronunció este miércoles por el caso de la alcoholemia positiva que protagonizó el concejal Martín Antolín el pasado fin de semana.

En la sesión, el bloque justicialista consideró que el edil debe renunciar y en simultáneo solicitó la sanción sin goce de haberes del funcionario, lo que fue rechazado por el bloque de la Unión Cívica Radical. Al no reunir los dos tercios de los votos, la medida impulsada por el PJ no prosperó.

Entre sus considerandos, el bloque justicialista enfatizó acerca de la necesaria la sanción en virtud de conservar la institucionalidad del cuerpo. Sin embargo, dicha medida no contó con el aval del segundo bloque mayoritario del Concejo.

Durante su alocución, la concejal Pamela Torres también expuso los casos del concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa, y de la diputada provincial, Flavia Dalmau, ambos de las filas de Cambia Mendoza, quienes también fueron detectados manejando bajo efectos del alcohol, pero no sufrieron ningún tipo de consecuencia. "La doble vara queda en evidencia", señaló.

En concreto, el planteo justicialista de sancionar sin goce de sueldo a Antolín no avanzó en virtud del rechazo de la UCR.