Importantes avances en los trabajos de la nueva costanera de Cañada Seca

El plan de obras del Municipio de San Rafael apunta a generar puntos de esparcimiento y desarrollo económico. En ese sentido se crearon las costaneras de Los Tableros y Monte Comán y ahora avanza la de Cañada Seca.

Se trata de un gran espacio público con acceso por calle Las Areninas y a pocos kilómetros del casco urbano de Salto de las Rosas.

En el lugar se están generando módulos de sanitarios, pérgolas, quinchos y churrasqueras. También está prevista una proveeduría, estacionamiento vehicular y hasta un mirador en forma de mangrullo para disfrutar del paisaje.

Dentro del predio habrá un pequeño arroyo artificial y una isla sobre el cauce natural del río. Además, está proyectado un sector para organizar eventos.

“Las costaneras en Monte Comán y Los Tableros son un éxito y tienen visitantes en toda la temporada, ahora se está replicando ese modelo en Cañada Seca”, explicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.

Así como en los otros dos espacios existentes, sanrafaelinos y turistas podrán disfrutar de espacios totalmente gratuitos y equipados con todas las comodidades.

VALLE GRANDE Y EL NIHUIL

Al unísono, y pensando en la temporada veraniega, el municipio también está trabajando en Valle Grande y El Nihuil.

En el Parque Municipal de Valle Grande se instaló equipamiento para hacer ejercicios, se mejoraron sanitarios y se realizó mantenimiento general del predio.

Asimismo, en El Nihuil iniciaron tareas de limpieza y mantenimiento en todo el frente costanero.