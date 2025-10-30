El gasoducto sigue avanzando: concluyó la conexión en Iselín y Granaderos

La obra del nuevo gasoducto, que abastecerá de gas natural a miles de familias de San Rafael y General Alvear, sigue avanzando. Por estos días culminaron los trabajos de empalme entre el ramal de alta presión y la red existente.

Los trabajos se realizaron en el cruce de Granaderos e Iselín, mediante la técnica del “hot tapping” que permitió realizar los trabajos sin interrumpir el suministro de gas natural a los vecinos de San Rafael.

Una vez concluidas las tareas, se llevó a cabo la compactación del suelo y el relleno del mismo para que quede nuevamente habilitada al tránsito.

MÁS TRABAJOS

Las obras se realizan además en otros sectores, como por ejemplo en la Planta de Regulación Intermedia (PRI), ubicada a metros del arco de Ingreso a San Rafael, se realizan trabajos de instalación eléctrica y montaje de pararrayos mientras se ejecuta la cubierta del techo sobre la cámara reguladora.

Además, se realiza la ejecución de bases de hormigón y trabajos eléctricos en la Estación de Separación, Medición y Odorización (ESMO), la cual se encuentra a metros del empalme del gasoducto internacional Gasandes.

Finalmente, en el tramo de 36 kilómetros del gasoducto, continúan las pruebas de limpieza de cañerías, válvulas de bloqueo, entre otros trabajos.