Comenzó la colocación de carpeta asfáltica en calle Sueta

El plan de asfalto que ejecuta el Municipio de San Rafael continúa avanzando en el este de la Ciudad, y ya se coloca la carpeta definitiva en calle Ignacio Sueta.

Tras asfaltar calles internas de Pueblo Diamante y la Circunvalación de Avenida Rawson en Villa Laredo, ahora las tareas están centradas en el corredor que se extiende desde Alberdi hasta Barcala, a metros de la Rotonda de la Copa.

En estos primeros días los trabajos se realizarán desde Barcala a Independencia para luego continuar con el nuevo pavimento hasta Alberdi.

“Es un trabajo profundo que se está realizando ya que la superficie de rodamiento se encontraba bastante desgastada. Las obras incluyeron el retiro del viejo pavimento, preparación del suelo, imprimación y colocación de carpeta definitiva”, explicó la Secretaria de Obras Públicas de la comuna, Andrea Fichetti.

De cara a lo que se viene, el programa de mejoramiento de calles del Municipio prevé ampliarse a más zonas de Ciudad y distritos.