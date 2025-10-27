Ya funcionan las nuevas luces led de las avenidas San Martín y Moreno

En el marco de la renovación de equipos led, las cuadrillas de electrotecnia dejaron en funcionamiento los nuevos equipos instalados en las avenidas San Martín y Moreno.

Se trata de un plan que alcanza a diferentes avenidas troncales de la Ciudad, con el objetivo de mejorar la seguridad, la iluminación y generar un ahorro energético.

La intervención en Avenida San Martín incluye 55 nuevos equipos y se extiende desde el cruce de Urquiza y Comodoro Pi hasta la calle Perón.

A pocas cuadras de allí, también se renovó la traza de la avenida Moreno. Allí se incluyeron 70 nuevas led desde Granaderos a Favaloro.

En ambos casos, más allá de la colocación de los 125 nuevos equipos led, también se instalaron nuevos postes y fundaciones.

Hay que recordar que en los últimos meses las intervenciones municipales sumaron más de 1000 equipos entre Monte Comán, Punta del Agua, el corredor Comodoro Pi y Urquiza y las avenidas Roca (de Balloffet a Deán Funes), Rufino Ortega (de Quiroga a Roca), Avenida del Trabajo (entre Roca y Derqui) y Telles Meneses (de San Martín a Paula Albarracín).