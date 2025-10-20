Omar Félix recibe a las entidades intermedias de San Rafael para debatir la continuidad de la lucha antigranizo

Esta tarde en el Centro Integrador Universitario de General Paz y Urquiza, el Intendente Omar Félix recibirá a cientos de representantes de entidades intermedias e instituciones para debatir la posibilidad de continuar con la Lucha Antigranizo en el sur provincial.

Tras la decisión del gobierno provincial de no dar continuidad al sistema por segundo año consecutivo, existe la opción de los municipios de San Rafael y Alvear asuman los costos operativos.

La provincia solo aportará aviones, radares y remanentes de pirotecnia de la campaña anterior, mientras que la financiación quedaría en manos de las comunas, teniendo que abordar suman muy elevadas para sus presupuestos.

La cita es a partir de las 18.30 horas y se espera la concurrencia de representantes de asociaciones, clubes, uniones vecinales, cooperativas y entes de diferentes rubros.

El objetivo es que todas las instituciones representativas de San Rafael puedan dejar su opinión respecto a la necesidad de dar continuidad al sistema de mitigación de granizo mediante aviones.