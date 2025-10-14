El municipio comenzó a asfaltar Sueta tras finalizar obras en pueblo Diamante

El plan de asfalto que ejecuta el Municipio de San Rafael continúa avanzando en el este de la ciudad.

Recientemente, las máquinas dejaron en impecables condiciones varias cuadras de Pueblo Diamante, más precisamente en las calles Fray Luis Beltrán, Maza, Pichincha, Reconquista, Balcarce, Pringles y Bolívar, todas en el cuadrante de Espínola, Mitre, Bolívar y Alberdi.

Se trató de una nueva etapa en esa histórica barriada, ya que previamente se había asfaltado Maza.

Ahora las obras siguen en calle Ignacio Sueta, una inversión muy necesaria ante la importante demanda de tránsito que tiene esa intersección. En una primera intervención, se colocará nuevo pavimento entre la Rotonda de la Copa y calle Independencia, y luego las obras seguirán hasta Alberdi.

Más adelante, está prevista la colocación de carpeta en la Circunvalación de Avenida Rawson, un pedido histórico de los vecinos de Villa Laredo. Allí ya se realizaron los trabajos de movimiento de suelo e imprimación, por lo que solo resta la colocación de la carpeta.

El programa de mejoramiento de calles del Municipio prevé ampliarse a más zonas del departamento, aprovechando las altas temperaturas que facilitan dichos trabajos.