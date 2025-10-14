Gasoducto: qué es el "hot tapping", la técnica que aplican soldadores profesionales para avanzar en la obra que esperan miles de sanrafaelinos y alvearenses

El Municipio de San Rafael ejecuta la etapa final del gasoducto que dará factibilidad de conexión para miles de familias y emprendimientos fabriles e industriales de nuestro departamento y General Alvear.

Por estos días, la esquina de Iselín y Granaderos es el epicentro de la inversión. Allí, soldadores profesionales contratados por la empresa Ecogas, realizan el empalme de los nuevos caños con la red que actualmente abastece a la Ciudad de San Rafael.

La técnica empleada por la firma que presta el servicio de gas en nuestra región es conocida como “hot tapping” y consiste en conectar derivaciones y orificios en los ductos activos, sin interrumpir el flujo que actualmente abastece a las viviendas ni generar fugas. Es decir que es una técnica de alta precisión que permite avanzar en la obra original sin poner en riesgo la normal prestación del servicio.

El objetivo es avanzar sin pausas desde la obra de Iselín y Granaderos hacia el oeste, más precisamente a la zona del arco de la ruta nacional 143, donde se encuentra la Planta de Regulación Intermedia (PRI), que a su vez se conecta con el gasoducto Gasandes.

Tras tomar la decisión de concluir la obra con fondos propios, el intendente Omar Félix anunció que antes del próximo invierno habrá factibilidad para nuevas conexiones de gas, una noticia muy esperada por miles de familias sanrafaelinas y alvearenses, aunque también una gran noveda para el desarrollo económico y productivo de la región.