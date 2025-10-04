Omar Félix supervisó el avance del plan de asfalto en Pueblo Diamante

Pese a las vicisitudes económicas y la caída de la recaudación, el Municipio de San Rafael mantiene un intenso plan de obra pública a lo largo y ancho del departamento. En este marco, el Intendente Omar Félix supervisó los trabajos que se están efectuando en materia de asfalto en Pueblo Diamante.

Por estas horas se asfalta la calle Pichincha desde Mitre a Alberdi. Anteriormente se trabajó sobre Fray Luis Beltrán, Maza, Reconquista y Balcarce. Próximamente se avanzará sobre Pringles y Bolívar.

Los trabajos se realizan en el perímetro comprendido entre las calles Espínola, Mitre, Bolívar y Alberdi.

Se trata de calles que ya se encontraban asfaltadas aunque la capa de rodamiento cumplió su vida útil, por lo que se realiza un bacheo extendido y la colocación de la nueva carpeta.

“Seguimos avanzando con el plan de asfalto en el departamento, mejorando carpetas antiguas que presentan un deterioro significativo, tanto en Ciudad como en distritos”, expresó el Intendente Omar Félix, quien adelantó que: “también proyectamos trabajar sobre barrios que no tienen pavimento”.

De cara a lo que se viene, es importante remarcar que se plantea la recuperación completa de la calle Ignacio Sueta desde Mitre a Alberdi y también la pavimentación de la circunvalación Rawson en Villa Laredo.