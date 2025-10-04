Se trabaja en la colocación de más de 100 luces led en el centro de la ciudad

El área de Electrotecnia de la Municipalidad de San Rafael trabaja en la colocación de nuevas luminarias led en el casco céntrico de la Ciudad.

Por estos días, las cuadrillas se encuentran realizando el recambio de viejos equipos de sodio por modernas led en el sector comprendido entre Yrigoyen, El Libertador, Entre Ríos y 9 de Julio.

“En total son un centenar de luminarias, en un sector muy transitado del microcentro y que incluye sectores importantes como la ex terminal, la plaza 9 de Julio, entidades bancarias, obras sociales, entre otros”, destacó el Director de Electrotecnia, Pablo Yagüe.

Estos trabajos se enmarcan dentro de un proyecto de incorporación de tecnología led en diferentes sectores de Ciudad y distritos, aportando a la modernización del alumbrado y también brindar mayor seguridad.

TRABAJOS SOBRE AVENIDAS

Otro trabajo importante se realiza sobre diferentes avenidas de la Ciudad. Recientemente se incorporaron 220 equipos en Roca, Avenida del Trabajo y Rufino Ortega en la zona del barrio Unimev.

Ahora se avanza en la colocación de nuevos postes y tendidos sobre la avenida Telles Meneses (de San Martín a Paula Albarracín de Sarmiento), San Martín (desde Comodoro Pi a Perón) y Moreno (de Granaderos a Favaloro).

“Se están haciendo una inversión muy grande con fundaciones, columnas y luces muy potentes de 180 vatios”, expresó Yagüe.

TAREAS EN LOS DISTRITOS

En los distritos también se realiza una importante actividad. Recientemente se instalaron 144 luces led en el casco urbano de Punta del Agua, mientras que -muy pronto- se llegará con un centenar de equipos en el distrito de El Sosneado.