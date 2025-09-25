Omar Félix: Hoy hemos dado un paso trascendental para nuestro proyecto de un San Rafael Autónomo

El Concejo Deliberante, la casa democrática por excelencia, aprobó la iniciativa y ahora avanzaremos hacia la conformación de la primera carta orgánica.

Autonomía no es separatismo, es reforzar nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y generar acciones para que los sanrafaelinos vivan mejor, sin tener que soportar burocráticos trámites o esperar largo tiempo para resolver un reclamo o adquirir nuevos beneficios.

Todos los días tomamos decisiones para que San Rafael sea un mejor lugar para vivir, para que sus vecinos estén mejor y nuestras futuras generaciones crezcan en un departamento más desarrollado.