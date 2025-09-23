Omar Félix destacó la importancia de los eventos masivos y el movimiento económico que generan en San Rafael

Ante un nuevo y multitudinario encuentro de Primavera en el Parque en San Rafael, el Intendente Omar Félix destacó la importancia de este tipo de eventos masivos y el movimiento económico que generan en el departamento.

Miles de personas colmaron el predio del Parque Yrigoyen en la jornada de este lunes. Más allá de los sanrafaelinos se destacó además una concurrencia masiva de alvearenses, malargüinos, sancarlinos, tunuyaninos y vecinos de departamentos del Gran Mendoza.

También llegaron visitantes de provincias vecinas. En el público se vieron carteles de San Luis, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y hasta del Chile.

“Este panorama nos genera un gran movimiento de personas que incide positivamente en la economía local. Más allá de los que se alojan, están los que compran en nuestros comercios, toman nuestros taxis y remises o los que utilizan los servicios de gastronómicos, entre otros”, destacó el jefe comunal.

A todo esto se suma la gran cantidad de foodtrucks, puestos de comida, artesanos y emprendedores que pudieron comercializar en el predio.

“El gran objetivo de esto es el disfrute de los jóvenes y sus familias, pero también una oportunidad importante de dinamizar la economía sanrafaelina”, aseveró.