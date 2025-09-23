Mejoras de caminos del secano: ahora en el nevado

Para mejorar la conectividad de los crianceros del secano, desde hace un tiempo el Municipio de San Rafael viene colaborando con maquinaria y personal para mejorar los caminos hacia los puestos.

El programa avanzó en diferentes zonas de El Nihuil, El Sosneado y Punta del Agua, entendiendo que muchos de esos trazados son indispensables para poder acceder a propiedades alejadas de los cascos urbanos.

Se trata de caminos y huellas que presentan grandes inconvenientes a causa de las contingencias climáticas, por lo que desde la comuna se disponen equipos pesados para trabajar en esas zonas.

En lo que va del año se avanzó en zonas como El Diamante, Costa del Atuel, Trintrica, Arroyo Los Leones, Los Patos, Agua Segura, la Lindura, Los Pejes, Agua del Capataz, entre otros. Por estos días los equipos continuaron trabajando en El Nevado.

El objetivo es continuar trabajando en las diferentes zonas para garantizar la accesibilidad de los crianceros.