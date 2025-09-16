Omar Félix, intendente de San Rafael marcha por la educación pública

Por nuestra eduación pública, por nuestra historia.

Este miércoles marchamos en defensa de la Educación Pública, uno de los pilares que hicieron grande a la Nación Argentina.

La desfinanciación impulsada por el Gobierno Nacional, es un atropello no solo a quienes se están formando en ese nivel sino para todas las generaciones futuras. Pero también una falta de respeto a nuestra historia.

En San Rafael, nos convocamos a las 16 horas en la Rotonda de la Bandera (San Martín y Rivadavia) para alzar nuestra voz en DEFENSA DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PÚBLICA.