Gasoducto en marcha: se trabaja en la planta de regulación intermedia

Hace unas semanas el Intendente Omar Félix firmó los convenios para finalizar las obras del gasoducto, un hito muy esperado por sanrafaelinos y alvearenses.

Por estos días las tareas están centradas en la conexión eléctrica de la planta de regulación intermedia, que se encuentra en calle Las Vírgenes en inmediaciones del Arco de Ingreso de la Ruta 143.

“La empresa contratista está realizando estas importantes tareas en el predio que permite seguir avanzando con la obra integral del gasoducto”, anunció la Secretaria de Obras Públicas de la comuna, Andrea Fichetti quien estuvo supervisando las tareas en el lugar.

De cara a lo que se viene, anunció que: “en pocos días vamos a estar haciendo una intervención en la zona de Granaderos e Iselín, donde va a haber interrupción de la calzada”.

También, en poco tiempo más, llegarán a San Rafael piezas y válvulas que se encuentran en plantas de Mendoza y Córdoba.

“Cada día que pasa y cada trabajo que hacemos nos acerca al objetivo de finalizar la obra y mejorar la calidad de vida de los sanrafaelinos accediendo al servicio de gas natural”, remarcó la funcionaria y concluyó diciendo que: “es un anhelo muy grande para todo el sur provincial”.