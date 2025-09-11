Este domingo se inaugura el nuevo salón de usos múltiples de Las Malvinas

Las obras llegaron a su fin y todos los detalles están listos para cortar las cintas. Este domingo a las 14.30 se inaugurará el nuevo Salón de Usos Múltiples de Las Malvinas.

El Intendente Omar Félix y los vecinos desatarán las cintas del espacio, muy anhelado por la comunidad del distrito para realizar eventos y actividades.

En la esquina de Chile y Colombia el edificio fue remodelado por completo y acondicionado con todo el equipamiento necesario para entrar en funcionamiento.

Además del corte de cintas, el domingo está previsto el “primer evento social” ya que los alumnos de 6to año de la Escuela Secundaria “Francisco García” organizan un Te Lotería que les permita recaudar fondos para su viaje de egresados.

El gran cierre está previsto a pura música y baile, ya que se realizará la presentación del grupo Chiche y sus Bandidos.

El objetivo es que en el lugar se realicen diferentes actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas de la comunidad. También será un espacio para los diferentes talleres y propuestas que brinda la comuna.

“Estamos todos muy contentos porque no había un espacio cerrado de este tipo para hacer actividades”, indicó el delegado distrital Emanuel Luna.

MÁS TRABAJOS EN EL DISTIRTO

Hay que destacar que -en suelo malvinense- el salón no es la única inversión municipal, sino que ya se trabaja en la remodelación completa de la plaza Exequiel Tabanera y en la optimización del edificio de la Biblioteca Santo Tomás de Aquino.