Más de 2.800 metros de nuevo asfalto en el corredor Urquiza/Comodoro Pi

En las últimas horas, se terminó de asfaltar por completo el corredor de las avenidas Urquiza y Comodoro Pi, generando un corredor vial seguro y ágil para todos los vecinos.

Los trabajos realizados por el Municipio de San Rafael incluyen 2800 metros de nuevo pavimento de “punta a punta” entre las avenidas Rawson e Italia.

Se trata de un sector en el Norte de la Ciudad que ha tenido mucho crecimiento urbano (con clubes, universidades, comercios y muchos hogares) y también del parque automotor automovilístico.

Las tareas se efectuaron en etapas. Primero se avanzó desde Rawson hasta Moreno, luego desde General Paz hasta San Martín y finalmente desde San Martín a Italia.

A la obra se le agregó además el asfalto del tramo de General Paz entre Santiago del Estero y Urquiza, que se encontraba en un avanzado estado de deterioro y es un acceso de suma importancia para el corredor.

“Es un corredor importante , ya quecruza la Ciudad de Este a Oeste y por allí que circulan muchísimos vehículos. Había una necesidad de intervenir y lo concretamos”, indicó la Secretaria de Obras Públicas del Municipio, Andrea Fichetti.