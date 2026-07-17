¿Cómo serán los operativos policiales para la final de Argentina-España en San Rafael?

Tras la clasificación de la selección Argentina a la final de la copa del mundo en Estados Unidos, la policía de Mendoza a previsto en San Rafael un nuevo operativo de seguridad.

En la oportunidad dialogamos con el Jefe de la policía departamental de Mendoza, comisario Iván Bermudez y esto nos decía: “ya venimos con un par de servicios por los triunfos del seleccionado argentino y en base a eso, cada día lo hemos ido mejorando en cuanto a calidad y a cantidad de personal policial, porque también es mayor la cantidad de gente que se ha ido volcando eh a los festejos”.

“Probablemente para el día domingo y si tenemos la suerte de ganar la final, se tiene previsto por parte de la superioridad del Ministerio la afectación de entre 200 y 250 efectivos, porque no solamente vamos a reforzar la zona de la rotonda, sino también los accesos más allá de que los cortes que se han hecho para neutralizar la rotonda y evitar que lleguen vehículos al lugar han dado resultado, así que eso seguramente lo vamos a sostener”.

Además, dijo que: “sería propicio el momento para decirle a la ciudadanía que no van a poder llegar en vehículo hasta la rotonda César Robles, así que cuanto más lejos lo puedan dejar de la zona donde se concentra la mayor cantidad de ciudadanos ya que no van a poder llegar”.

En cuanto a los cortes se van a instalar a partir de las 17:00 horas tal como lo hemos venido haciendo, en calle Rawson y Rivadavia, en Dean Funes y Sinca, en la 143 y Nicaragua y en Espejo y Avenida Hipólito Yrigoyen.

En cuanto a cómo se comportó la gente en el partido de Argentina-Inglaterra dijo: “debo ser sincero y en general ha sido bueno el comportamiento de la gente, siempre en una turba de 10,000 personas que es lo que estimamos que pueden haber circulado entre la rotonda y la de inmediaciones, siempre hay gente que usa el momento para para alterar el orden y demás”.

Para finalizar Bermudez se refirió a un posible festejo el día lunes por el Día del Amigo: “sí, da la coincidencia de que el día el lunes que es el “Día del Amigo”, haya alguna manifestación por parte de los ciudadanos, entonces la institución prepara un servicio especial para este día que de hecho lo estamos armando, esperemos que sea una continuidad lo del domingo con lo del lunes”.