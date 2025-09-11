Incendio en el depósito del jardín maternal de Villa Laredo

Personal de bomberos intervino para apagar un incendio en el depósito del jardín maternal Colorin Coloreado de Villa Laredo ubicado en Dorrego y Fleming.

Personas desconocidas generaron el fuego en la estructura de chapa y madera (ubicada al fondo del predio), donde se guardaban elementos en desuso.

Desde la delegación barrial de Villa Laredo explicaron que "el lugar fue víctima del vandalismo y ahora lo prendieron fuego. Fueron los propios vecinos los que alertaron".

El personal de la delegación se aproximó al lugar y dio aviso a los bomberos.

Afortunadamente el hecho no pasó a mayores y fue rápidamente controlado. La estructura del jardín no sufrió daños.

Ante este tipo de hechos vandálicos es vital la colaboración de los vecinos, quienes fueron fundamentales en dar rápido aviso a las autoridades.