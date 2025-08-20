Caso: restos óseos hallados en distrito El Nihuil

Ante las consultas efectuadas sobre el hallazgo de restos óseos en el Distrito del Nihuil informamos a ustedes las novedades referidas al caso, cuyas medidas investigativas fueron tomadas por el Dr. Javier Giaroli quien informó los siguientes puntos destacados.

. En el día de ayer, lunes 18 de agosto de 2025, una persona que se encontraba con su pareja caminando por la zona encontró restos que le resultaron sospechosos, por lo que dio aviso al 911.

. Se desplazó hacia el lugar, personal policial uniformado y de policía científica junto con el ayudante fiscal en turno preservando la zona para futuras medidas y estableciendo una consigna policial. La causa, en un principio, fue caratulada como “Averiguación muerte”.

. Destacamos que el lugar se encuentra ubicado en zona rural, en proximidades al geoposicionaminento 34*58'19.06'' S / 68*40'42.79'' O.

. Dadas las características particulares de los hechos investigados, se convocó a un equipo de antropólogos a cargo de Daniela Mansegosa, doctora en Ciencias Naturales, investigadora y Licenciada en Antropología con orientación en Arqueología, quien realizó las respectivas labores en el lugar.

. En inmediaciones de los restos visibles se encontró un teléfono celular negro con pantalla táctil sin tarjeta SIM ni memoria, desconociéndose si guarda o no relación con los restos encontrados.

. Una vez concluidas las tareas de los antropólogos y policía científica, se realizarán rastrillajes aéreos con drones y a pie, a fin de determinar si existen otros indicios de interés.

. En momentos recientes, sobre los restos óseos encontrados, se determinó, como adelanto del trabajo efectuado por el equipo antropológico convocado, que se trata de restos de más de una persona, al menos un niño y un adulto, de antigua data.

. Dadas determinadas características de la dentición, se infiere que se trata de integrantes de poblaciones de comunidades originarias.

. El equipo de profesionales agregó que no sería el lugar de enterramiento original, sino que los restos habrían sido arrastrados de aguas más arriba por la corriente.

. Por todo lo expuesto, detallamos que cesa la intervención de la fiscalía y el lugar pasa al control de las autoridades correspondientes, por el relevante interés antropológico e histórico que el mismo representa.

. Les agradeceremos además, comunicar a la población la importancia de no concurrir al lugar a los fines de no contaminar las tareas de investigación antropológica y arqueológica que en el futuro se realicen.