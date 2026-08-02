Volvieron los sábados de deporte y recreación al poli 1 de San Rafael

Luego del receso invernal, a este sábado regresaron las actividades deportivas y recreativas al Polideportivo 1.

De la mano de los profes de la Dirección de Deportes, decenas de sanrafaelinos retomaron las clases gratuitas de zumba y las propuestas de Biciescuelas, Recreo y Ajedrez.

Zumba es una propuesta abierta para mujeres y hombres de todas las edades. No importa tener experiencia previa, solo muchas ganas de moverse y pasarla bien.

En Biciescuelas los chicos aprenden a andar en bicicleta, pero también a respetar las nomas viales, las medidas de seguridad y todo lo inherente a moverse en la vía pública “en dos ruedas”.

Recreo es una propuesta de juegos y diversión para los más peques con actividades lúdicas, recreativas y deportivas.

A todo ello se le suman las clases de ajedrez, donde los chicos pueden aprender a dar sus primeros pasos en el "juego ciencia" que vincula lógica, estrategia y cálculo mental.

“Confluimos en un gran encuentro en el Polideportivo, donde hay actividades para todos los gustos y edades. Solo hay que arrimarse los sábados a la tarde y sumarse a disfrutar”, invitaron los profes a cargo de las propuestas.