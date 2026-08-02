Colonia ELena dio el “puntapié inicial” a las estaciones infantiles de San Rafael

Con juegos, risas y mucha diversión, el Municipio de San Rafael puso en marcha las Estaciones Infantiles, la propuesta gratuita que durante todo agosto recorrerá barrios y distritos para celebrar el Día del Niño.

La primera jornada se realizó en el Club de Colonia Elena, donde decenas de chicos, junto a sus familias, disfrutaron de una tarde repleta de actividades recreativas, deportivas y de entretenimiento, en un espacio pensado para compartir, jugar y encontrarse.

Las Estaciones Infantiles forman parte de una iniciativa municipal que busca acercar propuestas gratuitas a cada rincón del departamento, promoviendo el encuentro familiar y brindando a los más pequeños una celebración especial.

La agenda continuará el próximo sábado 8 de agosto, desde las 14:30, en el Salón Comunitario de Las Margaritas.

La tercera estación se llevará a cabo el domingo 9 de agosto, de 15 a 18, en la Rotonda del Cristo de Las Paredes.

A lo largo de agosto, el Municipio organizará más de 40 eventos gratuitos en distintos barrios y distritos, con juegos, espectáculos, actividades recreativas y muchas sorpresas para que todos los niños sanrafaelinos puedan disfrutar de su mes.

El cronograma completo de las Estaciones Infantiles puede consultarse en www.sanrafael.gov.ar y en las redes sociales oficiales del Municipio.