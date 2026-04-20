“Compartiendo Movimiento”: llega la 2ª edición de las Olimpiadas Recreativas Adaptadas en San Rafael

El viernes 24 de abril, desde las 9:00, se realizará en el Polideportivo N° 2 una nueva edición de “Compartiendo Movimiento”, una propuesta que reúne a instituciones en una jornada de inclusión, deporte y trabajo en equipo.

La actividad es organizada de manera conjunta por el Concejo Deliberante, la Dirección de Deportes, Coordinación de Discapacidad y el área de Comunidad, Familia y Derechos Humanos de la municipalidad. Y contará con la participación de distintas delegaciones en actividades recreativas que promueven la integración, el compañerismo y la igualdad de oportunidades.

Bajo el lema “Corazones en juego, todos somos equipo”, el encuentro busca consolidarse como un espacio donde el deporte adaptado favorece la inclusión y el fortalecimiento de vínculos.

El concejal Samuel Barcudi destacó: “Estas olimpíadas adaptadas representan mucho más que una competencia; son un verdadero ejemplo de inclusión”. Además, agregó: “Es fundamental ser parte de estas propuestas que promueven la igualdad de oportunidades y el trabajo en equipo”.

La jornada será abierta al público y se espera una importante participación.