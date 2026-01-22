Fútbol Senior: el municipio premió a los ganadores del torneo +35

La Dirección de Deportes del Municipio de San Rafael realizó la premiación del Torneo de Fútbol Senior +35, una propuesta para poner en valor la práctica deportiva en la etapa adulta.

Del acto de premiación participó el intendente de San Rafael, Omar Félix, quien acompañó a los equipos y destacó la importancia de fomentar el deporte como herramienta de inclusión, recreación y bienestar para la comunidad.

El torneo contó con la participación tanto de clubes como de distritos, lo que le dio un carácter inclusivo y enriqueció el desarrollo de la competencia.

Tras varias fechas disputadas, el Club San Luis se consagró campeón, mientras que El Cerrito obtuvo el segundo lugar. El podio se completó con Monte Comán en la tercera posición y Las Malvinas en el cuarto puesto.

En este sentido, la directora de Deportes, Alejandra Bajbuj expresó que: “quienes estén interesados en participar de alguna de las actividades deportivas que se desarrollan pueden acercarse a las delegaciones de cada barrio o distrito para obtener mayor información”.