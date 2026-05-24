La Villa 25 de Mayo volvió a vibrar con el Pericón Nacional

Una vez más el Pericón Nacional lo volvió a hacer. Como ya es una sana costumbre sanrafaelina miles de vecinos y visitantes se trasladaron hasta la Villa 25 de Mayo para ser parte del festival que conjuga danza, tradición y mucho celeste y blanco.

Desde el mediodía se pudo notar un gran movimiento en el distrito con cientos de puestos de artesanos y emprendedores, foodtrucks stands gastronómicos y más en el bajo del Fuerte San Rafael del Diamante y sus alrededores.

Más de 200 puestos se nuclearon alrededor del festejo, lo que marca un importante movimiento en la microeconomía cotidiana de la Villa 25 de Mayo.

La jornada comenzó con DJ y la presentación del grupo Los Malbec quienes ayudaron a hacer “precalentar” la pista. Acto seguido fue el turno de la banda de Música de la Policía de Mendoza, quienes subieron al escenario en la previa del pericón.

Una a una las academias, entidades e instituciones fueron ingresando al predio para el gran momento. A la “voz de aura” los más de 1000 bailarines ejecutaron la performance y levantaron bien altos sus pañuelos celestes y blancos.

Una vez terminado el Pericón y su repetición hubo tiempo para más música. Primero con la Orquesta Municipal y su clásico talento, para luego dar paso a todo el ritmo de Mehari; el cierre – a puro folklore- fue de la mano de Jarillales.

“Una vez más estamos en la Villa 25 de Mayo junto a una multitud que se acercó a participar de este gran festival del Pericón Nacional”, destacó el Intendente Omar Félix quien planteó además la importancia de tener este espacio “que es de encuentro para todos los sanrafaelinos y también muchos turistas y es algo que nos alegra mucho”.