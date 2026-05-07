Se viene el gran festival del pericón en la Villa 25 de Mayo

Nos vamos acercando al Día de la Patria y -como ya es una tradición- San Rafael se prepara para celebrarlo en una jornada bien argentina.

El gran festival del Pericón Nacional se llevará a cabo el domingo 24 de mayo en el bajo del Fuerte San Rafael del Diamante.

Desde el mediodía, en el histórico predio de la Villa 25 de Mayo, se vivirá una gran fiesta popular, con patio de comidas, música en vivo y actividades para toda la familia.

Tras una previa a puro folklore con Los Malbec, a las 15 llegará el momento de tomarse de las manos y sacar los pañuelos para el gran Pericón Nacional. Cientos de parejas se reunirán a participar de la tradicional danza que ya es un clásico sanrafaelino.

Las actividades continuarán con espectáculos en vivo a cargo de la Orquesta Municipal, Mehari y Jarillales, en una tarde cargada de tradición, cultura y espíritu nacional.

VELADA DE GALA

Una vez terminadas la jornada en la Villa 25, las actividades se trasladarán al Teatro Roma para la tradicional Velada de Gala. Desde las 21.30 habrá espectáculos en vivo y cierre a la medianoche entonando las estrofas del himno nacional Argentino.

ACTO PROTOCOLAR

El lunes 25 desde las 9 de la mañana, los festejos regresarán a la Villa 25 de Mayo con el acto protocolar oficial por el 216 aniversario de la Revolución de Mayo en la Plaza Centenario. A las 10 será el chocolate patrio y a las 11 el Tedeum en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.