En un emotivo acto, San Rafael conmemoró el 221 aniversario del Fuerte San Rafael del Diamante, en la Villa 25 de Mayo.

Se trata de una fecha muy especial para nuestro departamento ya que allí, en 1805, se generó el núcleo fundacional de San Rafael.

Los actos fueron encabezados por el Intendente Omar Félix y contaron con la participación de la Reina Nacional de la Vendimia, Azul Antolinez (y su virreina Agustina Giacomelli), la vicegobernadora Hebe Casado y diferentes representantes de entidades, organizaciones e instituciones sanrafaelinas.

El acto comenzó con la llegada de la XXI edición de la Cabalgata de la Unión y las Raíces, a cargo del centro tradicionalista Gauchos Unidos. La misma partió desde San Carlos para recrear la travesía de fortineros y colonos para fundar el fuerte sanrafaelino.

Luego llegó el tiempo de los discursos. Clara Otaola, Presidenta de la Asociación Fuerte Histórico San Rafael del Diamante, tomó la palabra y destacó que: “hoy conmemoramos un nuevo aniversario del fuerte y también del Museo Narciso Sosa Morales. Este es un territorio que desde 1085 empezó a delinear la memoria del pueblo. El núcleo alrededor del fuerte generó lo que hoy es San Rafael”.

Asimismo, agregó que: “trabajar por la historia no es preservar objetos o ruinas, es sostener la memoria colectiva. Debemos preservar y difundir el patrimonio para proyectarnos a futuro”.

As su turno el Intendente Omar Félix indicó que: “festejamos una fecha muy importante, guardiana de la memoria del sur provincial. Quienes llegaron a fundar este lugar lo hicieron hace 221 años cuando aún no existía Argentina como tal, éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata”, recordó.

“El Fuerte es preexistente a la Nación, lo que significa que nuestra Villa 25 de Mayo fue una avanzada para el país, que le debemos a la Cacica Josefa Roco y todos los hombres que lucharon por eso. Este Fuerte vio nacer a la Nación y tenemos la responsabilidad de legar a las generaciones futuras algo mejor de lo que hemos recibido”.

TARDE DE SHOWS ARTÍSTICOS Y MUSICALES

Durante la tarde habrá una gran celebración popular con shows musicales en vivo y academias de danza.

Las actividades, con entrada libre y gratuita, presentarán sobre el escenario a Orquesta y el Ballet Municipal y grupos como Los Malbec, Los Hacheros, entre otros.