Distinción Josefa Roco: todo listo para el reconocimiento a mujeres sanrafaelinas que dejan huella

La Municipalidad de San Rafael realizará un emotivo acto de reconocimiento a mujeres destacadas del departamento, quienes -día a día- dejan una huella significativa en sus comunidades.

La distinción Josefa Roco -denominada así en homenaje a la histórica cacica- se llevará a cabo este jueves desde las 19:30 en el Teatro Roma, con entrada libre y gratuita para todo el público.

La iniciativa contempla una selección representativa de cada barrio y distrito de San Rafael, donde instituciones locales propusieron a aquellas mujeres que, por su compromiso, trayectoria y aporte social, merecen ser distinguidas.

De este modo, se visibiliza y reconoce el trabajo y la dedicación de sanrafaelinas que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento del entramado social a lo largo y ancho del departamento.

Durante el evento, las homenajeadas estarán acompañadas por sus familias, amigos y vecinos, en una jornada que promete ser significativa y emotiva para toda la comunidad.

La directora de Distritos de la Municipalidad de San Rafael, Vanina Cabrera, expresó: “Se hizo una selección en cada barrio, en cada distrito y en cada paraje de mujeres que han dejado huellas en nuestro San Rafael y -en su nombre- homenajeamos a todas las mujeres sanrafaelinas”.