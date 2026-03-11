Este jueves San Rafael recibe a Azul Antolínez con una gran caravana y festejo en la ciudad

Este jueves San Rafael vivirá una noche especial para celebrar el regreso de Azul Antolínez, flamante Reina Nacional de la Vendimia, quien volverá a su departamento tras consagrarse en la fiesta máxima de los mendocinos.

Para homenajearla, el Municipio de San Rafael, junto a su familia, prepara una gran bienvenida que incluirá una caravana vendimial por las principales avenidas de la Ciudad y una presentación artística.

Las actividades comenzarán a las 20 horas en la Rotonda de la Copa. Desde la intersección de Mitre y Sueta partirá el carro vendimial de San Rafael, (que obtuvo el segundo lugar entre los 18 departamentos en la Fiesta Nacional), llevando a la nueva soberana nacional.

La caravana recorrerá las avenidas Mitre e Hipólito Yrigoyen hasta llegar a la Rotonda del Mapa, donde estará concentrado el escenario principal de la celebración.

En el cruce de Yrigoyen con Deán Funes/Rawson se montará un gran escenario con pantallas y shows musicales, esperando la llegada de Azul para compartir el festejo con los sanrafaelinos.

Durante la noche, la Reina Nacional de la Vendimia dirigirá un mensaje a la comunidad y recibirá el cariño de su pueblo tras su participación en la histórica celebración vendimial.

Además, el público podrá disfrutar de un fragmento artístico de la Fiesta Departamental “Tierra de Sueños”, y el cierre será con una gran serenata dedicada a Azul, en una jornada pensada para celebrar junto a todos los sanrafaelinos este importante logro para el departamento.