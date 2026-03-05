Este sábado vivimos la vendimia nacional en pantalla gigante en el parque Yrigoyen

Mendoza vivirá este fin de semana una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia y en San Rafael también vamos a disfrutar del espectáculo en vivo.

Este sábado, el Municipio instalará una pantalla gigante en el Parque Yrigoyen para que sanrafaelinos y turistas puedan seguir la celebración que se realizará en el Teatro Griego Frank Romero Day, acompañando además la participación de nuestra soberana, Azul Antolínez.

La propuesta se desarrollará en simultáneo con el cierre y la entrega de premios del South American Rally Race, generando una gran noche de encuentro en uno de los espacios públicos más emblemáticos del sur mendocino.

Durante la jornada habrá patios de comida, foodtrucks, artesanos y emprendedores, conformando un paseo ideal para disfrutar en familia y vivir el clima vendimial desde San Rafael.