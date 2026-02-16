Monte Comán y una multitudinaria fiesta de carnaval en la costanera

Miles de personas se dieron cita a disfrutar del festejo de carnaval en la Costanera de Monte Comán.

Organizado por la ONG Pro Monte Coman con el apoyo de la Municipalidad de San Rafael, se vivió una gran celebración popular al ritmo de Kenay y Los Playeros que hicieron delirar al público presente.

A la vera del puente carretero de la Ruta Nacional 146 y a orillas del Río Diamante, sanrafaelinos y visitantes aprovecharon la jornada para refrescarse, hacer asados y compartir con amigos y en familia.

El festejo, que recibió a cientos de turistas, fue una gran oportunidad para movilizar la economía del distrito. Emprendedores montecomaninos llevaron sus stands y foodtrucks aprovechando la gran afluencia de público.

El intendente Omar Félix acompañó el evento y compartió con los vecinos la celebración.

"Para Monte Comán estos eventos son muy importantes porque recibimos visitantes y se genera un gran movimiento económico", explicó Sara Gil presidenta de la ONG Pro Monte Coman.

LA COSTANERA: UN HITO MONTECOMANINO

Hay que destacar que la jornada sirvió además para celebrar el primer año de la costanera, espacio que: "recibe muchísima gente durante todo el año. Todos los que pasan por el puente de la ruta hacen una pasadita por el lugar y destacan lo bien cuidado y bonito que está", destacó el delegado distrital Germán Gómez.

El espacio, de acceso libre y gratuito, se encuentra en el Kilómetro 336 de la Ruta Nacional 146.