Verónica Cangemi en San Rafael: una velada mágica a orillas del río Atuel

Cientos de personas pudieron disfrutar de un show inolvidable de la soprano internacional Verónica Cangemi a orillas del río Atuel y con entrada libre y gratuita.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de San Rafael en el predio de la Virgen de Valle Grande, reunió una gran cantidad de público que se acercó para disfrutar las excelsas interpretaciones de la artista que llegó acompañada de la Orquesta Barroca Argentina.

En su presentación, denominada “Barroco en la Montaña”, Cangemi desplegó todo su talento con clásicos de Handel e incluyó, como guiño especial al Día de los Enamorados, algunas piezas románticas populares.

Bajo un cielo estrellado y un escenario natural único, la soprano se lució, hizo emocionar al público y se llevó los aplausos de los espectadores, que destacaron su maravillosa voz e interpretación.

Al finalizar el concierto, el Intendente Omar Félix destacó a la soprano y le entregó un reconocimiento.

San Rafael vivió una jornada donde la naturaleza y el arte se unieron; una noche que quedará para siempre en la memoria de vecinos y turistas.