Fiesta nacional del caballo: el intendente Omar Félix acompañó la multitudinaria celebración

El predio El Mangrullo de Salto de las Rosas es sede de la 26ta edición de la Fiesta Nacional del Caballo.

Una multitud, entre sanrafaelinos y turistas, se sumó a la tradicional celebración que conmemora historia y tradición.

El Intendente Omar Félix compartió la celebración, recorrió los stands y entregó distinciones.

El presidente de la Subcomisión Organizadora del club San Martín de Salto de las Rosas, Luciano Giménez, destacó que "este es un trabajo de todo el año y verlo así repleto de gente nos da mucha satisfacción. El trabajo y esfuerzo conjunto con el Municipio da sus frutos para poder llevar a cabo esta gran fiesta popular".

Por su parte, el Intendente Omar Félix remarcó el trabajo de "la subcomisión que logró recuperar esta emblemática fiesta que enaltece nuestras raíces y tradiciones. Es muy gratificante ver a toda esta gente participando".

Asimismo hizo hincapié en la tarea virtuosa de "la comunidad organizada trabajando junto con el estado".

La Fiesta Nacional del Caballo ya es una marca registrada de San Rafael, y -año a año- miles de personas se congregan para disfrutar actividades camperas y grandes shows musicales: esta año con la participación de Cachumba, El Trébol Mercedino y Sharon y Los Camperos del Chamamé, entre los artistas mas destacados de la grilla.