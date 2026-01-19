Miles de sanrafaelinos y turistas vivieron la vía blanca y el cierre de la vendimia federal

El domingo fue sinónimo de Vendimia y fiesta popular en San Rafael. Miles de vecinos y turistas disfrutaron de una gran jornada con la Vía Blanca y la gran noche de cierre de Vendimia Federal.

Mientras en el predio los distritos mostraban su trabajo, desde Yrigoyen y Espejo salían las camionetas con las representantes vendimiales. El público las alentaba a lo largo del bulevar hasta la Rotonda del Mapa; luego retornaron por la avenida hasta Plaza Francia.

Allí comenzaron la “Caminata Real” donde compartieron con los sanrafaelinos y turistas, acompañadas de sus “hinchadas”, con pancartas, carteles y cánticos de apoyo. EL trayecto fue encabezado por la Representante Departamental, Sofía Zingaretti.

En el Parque seguía la fiesta con el escenario a cargo de De mi Tierra Dúo, What The Funk y Tu Señora Cumbiamba.

La música tuvo un pequeño “break” para que las candidatas al centro vendimial se presenten en el escenario principal, de cara a lo que será la Fiesta Departamental del próximo sábado 24 de enero.

Para despedir el domingo, el gran cierre estuvo plagado de folklore y danza con la actuación estelar del grupo Ceibo.

VENDIMIA EN MARCHA: PISADA DE UVA, ACTO CENTRAL Y LOS NOCHEROS

La vendimia sanrafaelina ya está en marcha. De cara a lo que se viene, el jueves en la usina del Paseo Rawson se realizará la Pisada de Uva, mientras que el sábado será el acto central de “Tierra de Sueños” y el domingo la gran repetición con el cierre de Los Nocheros.