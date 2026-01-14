Se viene Vendimia Federal: los 18 distritos de San Rafael se reúnen en una gran fiesta popular este fin de semana

San Rafael vivirá este fin de semana uno de los momentos más fuertes del calendario vendimial con la realización de la Vendimia Federal, una celebración que reúne identidad, producción, tradiciones y cultura de los 18 distritos del departamento.

El evento se desarrollará el sábado 17 y domingo 18 de enero desde las 20 horas en el Parque de los Jóvenes, en el marco de la Vendimia Departamental “Tierra de Sueños”.

La propuesta invita a sanrafaelinos y turistas a disfrutar de dos noches de encuentro popular, donde cada distrito tendrá su propio espacio para mostrar su potencial productivo y geográfico, acompañado por sus tradiciones y el orgullo de pertenencia.

LOS DISTRITOS, PROTAGONISTAS DEL FIN DE SEMANA

La Vendimia Federal es la gran vidriera del San Rafael profundo: el de la producción, el trabajo y las costumbres de cada rincón del departamento. Los stands permitirán recorrer, en un mismo lugar, la diversidad de los distritos, sus historias, sus propuestas y todo lo que caracteriza a su gente.

MÚSICA EN VIVO PARA DOS NOCHES DE FIESTA

Además del recorrido por los espacios distritales, el Parque de los Jóvenes será escenario de shows en vivo durante ambas jornadas. El sábado 17 se presentarán Groovy Station, La Melga, Skabeche y Mehari. El domingo 18 será el turno de De mi Tierra Dúo, What The Funk, Tu Señora Cumbiamba y Ceibo, completando una grilla pensada para disfrutar en familia o con amigos.

BENDICIÓN DE LOS FRUTOS

El sábado 17 también se llevará a cabo la Bendición de los Frutos en el Parque de los Jóvenes. Se trata de un acto litúrgico que pone en valor el sentido profundo de la Vendimia: la gratitud por lo cosechado y la esperanza por la temporada que se aproxima, en una ceremonia que cada año convoca a la comunidad.

VÍA BLANCA Y PASEO REAL

El domingo 18, será el turno de la Vía Blanca y el Paseo Real, un recorrido que inicia en Espejo e Yrigoyen y se dirige hacia el oeste hasta la Rotonda del Mapa. Desde allí retoma por Yrigoyen hasta Plaza Francia, donde se llevará a cabo el Paseo Real, con el tradicional encuentro entre las representantes vendimiales, sanrafaelinos y turistas. Luego, la actividad continúa hasta el Parque de los Jóvenes, donde seguirá la celebración.

Con entrada libre y gratuita, el fin de semana vendimial promete dos noches intensas para celebrar la identidad sanrafaelina: sus distritos, sus tradiciones, su producción y la música en vivo como gran cierre de cada jornada.