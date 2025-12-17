Representantes vendimiales se capacitaron en vitivinicultura y enología

Tras la elección de las 18 representantes vendimiales, las chicas comenzaron con una serie de capacitaciones en diferentes rubros.

La primera de ellas tiene que ver con vitivinicultura y enología, en una propuesta en conjunto con la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.

Ariana Arroyo, Licenciada en Enología, contó que: “fueron tres jornadas de capacitaciones sobre viticultura, enología y variedades de vinos. La idea es que como representantes vendimiales puedan conocer un poco más lo que significan los vinos de la región y lo acompañamos con una degustación”.

Todas las representantes participaron de la propuesta se mostraron muy entusiasmadas con los conocimientos adquiridos.

María José Arroyo, también Licenciada en Enología, remarcó que: “fue una experiencia muy gratificante. Es el segundo año que lo organizamos con el objetivo de conocer los procesos de vinificación o descubrir los varietales” y planteó que “las chicas como representantes vendimiales funcionan como agente multiplicador”.