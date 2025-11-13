San Rafael festeja el día de la tradición en plaza Francia

Este domingo en Plaza Francia vamos a vivir una jornada bien “celeste y blanca” para celebrar el Día de la Tradición.

La propuesta, impulsada por la Dirección de Cultura, comienza a partir de las 17 y plantea una jornada llena de “identidad argentina”.

Quienes se acerquen podrán disfrutar de shows musicales en vivo, presentación de danzas tradicionales, una clase abierta para aprender a bailar folclore y algunas sorpresas más.

Se trata de un encuentro para poder celebrar nuestras raíces y compartir en comunidad una jornada tan significativa para el quehacer nacional.

Omar Leza, de la Dirección de Cultura, contó que: “vamos a tener grupos folklóricos y de danzas haciendo grandes presentaciones. Entre los shows está el grupo La Tregua y el instrumental Buenaventura, mientras que para cerrar esperamos más de 200 parejas bailando cueca y gato, lo más tradicional de Cuyo”.