Rusherking hizo vibrar a más de 20.000 personas en Monte Comán

El reconocido cantante cerró los festejos por el 135 aniversario de Monte Comán, con un show que disfrutaron más de 20.000 personas, quienes colmaron el predio lindero al Paseo de los Pioneros.

Rusher repasó sus principales éxitos y cautivó a un público que vibró el concierto de punta a punta.

Fue el broche de oro de una jornada festiva que incluyó el tradicional desfile y en la previa de Rusher, las actuaciones de Los Hacheros, Mehari y Los Chimeno.

